Ragazzino trova un ordigno inesploso mentre gioca, la polizia isola l'area

FERMO - Stava giocando in contrada Santa Lucia, nella zona del quartiere Cappuccini, quando si è imbattuto in un oggetto metallico strano: era in effetti un ordigno inesploso. Subito è scattato l'allarme alla polizia che è intervenuta sul posto mettendo l'area in sicurezza. Probabilmente potrebbe trattarsi di un ordigno bellico che nelle prossime ore verrà fatto brillare dagli artificieri.