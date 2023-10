FERMO - In quest’estate lunghissima lettini e ombrelloni in spiaggia fino ad Halloween. La fortuna aiuta gli audaci, i pochi che tengono l’attività aperta fino ai Santi, se il tempo regge ovviamente. Al maggio e giugno freddi è seguito un autunno caldo e si sta registrando un’inversione di tendenza nell’offerta turistica. Un trend che ha anche fatto esplodere la polemica con lo scontro tra favorevoli “alla destagionalizzazione vera” e favorevoli alla “destagionalizzazione a parole”.

APPROFONDIMENTI I FURTI Porto Sant'Elpidio, pizzicati in sella a scooter e monopattino elettrico rubati: denunciati e mezzi restituiti



Il gruppo



In quest’ultimo gruppo si comprendono gli operatori che, nonostante possano rimanere aperti fino al 31 ottobre, hanno smantellato tutto a metà settembre, con il ritorno dei bambini a scuola. Non è facile tenere in piedi un’attività con pochi turisti in giro, ma se questi pochi turisti sono quelli delle fasce più appetibili, gli stranieri per la prima volta nelle Marche, allora il gioco vale la candela. In base a queste riflessioni e grazie ai più gagliardi imprenditori del settore, si assiste a una nuova presa di coscienza.

E quest’anno tra un dolcetto e uno scherzetto tornano i lettini fronte mare. Ad esempio a Porto Sant’Elpidio Agostino Dolce spiega perché al suo chalet Esabeach in pieno centro ci siano gli ombrelloni aperti fino a fine mese mentre nei giorni scorsi erano stati chiusi: «Parlando con un collega di Civitanova - dice - ho saputo che quel Comune ha fatto la proroga fino 15 ottobre, ho chiesto in Comune da noi per capire cosa dice la legge e ho saputo che a Porto Sant’Elpidio la proroga è fino al 31 ottobre, così ho rimesso gli ombrelloni in spiaggia.

Domenica scorsa ho riempito con 30 ombrelloni, adesso ne ho montati una quindicina e domani (oggi, ndr) è facile che li riempio. Questi fine settimana ci sono d’aiuto perché durante la settimana non si lavora. Ne guadagna pure il ristorante. Il tempo non ci ha aiutato a maggio e giugno e tutti si sono lamentati per la poca gente in giro ma, se c’è un po’ di voglia, nel fine settimana si lavora. La gente viene al mare ed è contenta». Un esempio preso anche in altri locali lungo la costa fermana, compresi ovviamente Lido di Fermo e Porto San Giorgio. Ma un altro gagliardo è sicuramente Daniele Gatti dell’Holiday Family Village che ha tenuto aperta la struttura fino ai primi di ottobre. Parola d’ordine: destagionalizzare. «L’esortazione a rimanere aperti, a cercare le strategie necessarie per una stagione più lunga sono gli obiettivi da raggiungere nell’interesse del paese – dice Gatti –: tutti insieme possiamo farcela se c’è la volontà.