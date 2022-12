FERMO - Fine anno di programmazioni e lavori per la Provincia di Fermo. Domani è previsto il consiglio provinciale per l’approvazione del Dup e del bilancio preventivo dell’Ente, del quale fa parte anche l’approvato piano triennale dei lavori pubblici. Il tutto a pochi giorni dall’esperimento delle gare per la viabilità di adduzione al nuovo ospedale in costruzione a Campiglione.

La programmazione



La programmazione dei lavori, si diceva, con i vari interventi che si trovano in fase più o meno avanzata della progettazione. Stando all’elenco pubblicato di tutte le opere previste per il 2023, gli interventi per la strada Oto Salvena, dal km 0+200 al km 1+600 sono indicati al progetto esecutivo, così come la rotatoria da realizzare a Grottazzolina, in località Papa Giovanni, all’incrocio tra la strada provinciale 11 Capodarco e la strada comunale via Urbino, con altri lavori; intervento che rientra tra quelli del Must, in attuazione del piano nazionale di sicurezza stradale.



L’elenco



Nell’elenco dei lavori che figurano in progettualità avanzate ci sono anche quelli complementari all’adeguamento delle classi in conseguenza della pandemia di Covid 19. Per molti altri interventi alla progettazione di fattibilità tecnico – economica, figurano alcuni lavori di adeguamento sismico di scuole, di manutenzione di strade e ponti. Su tutti spicca il futuro nuovo liceo classico, per il quale, nel corso del 2022 che sta per chiudersi, erano stati affidati i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva. La procedura, comunque, riguardando fondi sisma, dovrà essere vagliata passo passo dall’autorità commissariale. Il nuovo edificio scolastico, si ricorda, è necessario perché, carte alla mano, uno studio della Provincia del 2018 sull’attuale sede del Liceo, evidenziava che «data la valenza culturale del bene analizzato e l’impossibilità di procedere con interventi generali e invasivi sulle strutture che ricevono il massimo sforzo sismico, si ritiene di dover escludere la possibilità di un adeguamento sismico della struttura scolastica». Molti altri interventi sono previsti, al momento ancora allo studio di fattibilità, soprattutto per quanto riguarda le strade provinciali e la relativa viabilità. Quanto alla viabilità, poi, nei giorni scorsi sono state esperite le annunciate gare per la viabilità di adduzione al nuovo ospedale in costruzione.



Gli affidamenti



Come anticipato nei giorni scorsi, si attende che gli affidamenti diventino efficaci, una volta verificati i requisiti delle ditte che hanno partecipato. In particolare l’ammodernamento della strada provinciale 204, meglio nota come Lungotenna, per 5 milioni di euro, e l’ormai nota, e attesa da anni, rotatoria a San Marco alle Paludi. Quest’ultima andrà a regolare l’incrocio tra la strada provinciale 224, nota come Paludi, e la statale 16 Adriatica, in località San Tommaso di Fermo. Qui il finanziamento è di 800mila euro.



Il valore



«Si tratta di interventi – ha dichiarato a questo proposito, nei giorni scorsi, il presidente della provincia di Fermo, Michele Ortenzi – che miglioreranno la percorribilità in zone strategiche del nostro territorio». Soddisfazione anche per il vicepresidente con delega all’urbanistica, Paolo Calcinaro che ha evidenziato, tra l’altro, come «con queste opere parliamo del futuro di Fermo. Adesso aspettiamo l’altra parte che deve essere finanziata dalla regione, su cui ho avuto tutte le rassicurazioni del caso». Oltre a queste due opere, sono state anche esperite le gare per l’ammodernamento della strada provinciale 203 Corta per Torre (700mila euro) e la razionalizzazione dell’incrocio tra le strade provinciali 219 Ete Morto e la 9 Campiglionese