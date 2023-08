FERMO - Un milione e 333mila euro. Sono i fondi che Fermo è riuscita ad accaparrarsi partecipando con un progetto ad hoc a un bando della Regione. Il progetto che è stato finanziato potrebbe segnare un’importante (e molto attesa) svolta nella mobilità cittadina. Stiamo infatti parlando dell’ascensore che collegherà il centro, più specificatamente via Mazzini, al Girfalco. Un gran bel colpo per Fermo. Come si diceva la città è risultata fra i Comuni delle Marche vincitori del bando regionale. Il piano dell’opera fermana è stato ritenuto meritevole di finanziamento ed è nella graduatoria delle città assegnatarie di fondi del “Bando per l’assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per la costruzione di impianti di risalita in ambito urbano a favore della mobilità sostenibile”.

I costi



Il costo dell’intervento è di 1.675.000 euro, dunque queste risorse regionali ne copriranno una buona parte. L’impianto partirà da via Mazzini, davanti al teatro e arriverà al Girfalco fra il monumento e lo chalet. E’ prevista la realizzazione di risalita verticale meccanizzata, costituita da due ascensori interrati, a collegamento tra via Mazzini ed il soprastante Piazzale del Girfalco, previo superamento del dislivello. L’area direttamente coinvolta dalla realizzazione dell’impianto si trova nelle immediate vicinanze di Piazza del Popolo: l’accesso al piano “zero” dell’ascensore sarà ubicato lungo via Mazzini, a pochi metri dalla piazza e dal municipio fermano, mentre quello che sarà realizzato sul Piazzale del Girfalco sarà posto poco distante dal Duomo, altro luogo nevralgico della città.



I progetti



Solo tre i progetti finanziati in tutto il territorio regionale (Fermo, Gabicce e Gradara) sui sei presentati (avevano presentato domande anche Numana, Tolentino e Mombaroccio). I fondi dovranno essere utilizzati entro il 2024.A dare l’annuncio ieri mattina a Fermo, accanto al sindaco Paolo Calcinaro, anche i consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli. Proprio Calcinaro ha espresso la sua grande soddisfazione.



Le strade



«E’ noto che come Comune proviamo continuamente le strade dei finanziamenti pubblici, ora arriva questa notizia che ci vede riconoscere il massimo della quota finanziabile. A questo aggiungeremo anche fondi propri perché il progetto in complesso riguarda l’accessibilità, camminamenti per disabili. La Regione ha capito la strategicità dei progetti di Fermo per il proprio territorio. Questo progetto coniuga l’accessibilità e la cura per l’accoglienza turistica di questa città. Cureremo anche la sistemazione al Girfalco, in accordi con la Curia». E’ intervenuto anche il consigliere regionale Putzu: «Un finanziamento che darà alla città di Fermo maggiori opportunità sull’accessibilità – ha detto l’esponente di Fratelli d’Italia nel ringraziare per il lavoro dell’assessore regionale Baldelli – risorse che vanno a premiare la progettualità curata dal Comune di Fermo e la sua attenzione all’accessibilità e al turismo». Anche per il consigliere regionale Marco Marinangeli ha voluto sottolineare che «l’amministrazione comunale di Fermo si è fatta trovare pronta con una progettualità curata e dettagliata che ha consentito di vedersi riconosciuto questo finanziamento. Pur non avendo assessori del territorio – ha detto l’esponente della Lega - come consiglieri il nostro impegno è massimo».