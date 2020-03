Fermo, il morso di un pitbull scatena la rissa tra nigeriani e tunisini: fuggi fuggi all'arrivo della polizia

FERMO - Rissa tra nigeriani e tunisini a Lido Tre Archi in via Aldo Moro. La zona è una polveriera, la presenza delle forze dell’ordine è costante ma come spariscono polizia e carabinieri torna la babele. Ieri pomeriggio la scintilla è scattata con il morso di un pitbull alla gamba un uomo. Tanto è bastato perché due ragazzi venissero alle mani.

In breve si sono radunati una ventina di giovani di colore, sono partite le segnalazioni al 112 e al 113 e in pochi istanti sono piombate sul posto quattro pattuglie della questura e dei carabinieri. C’è stato il fuggi fuggi generale, i locali di generi alimentari che erano aperti hanno chiuso tutti.

