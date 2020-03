La quarantena ingolosisce ladri e ricettatori: denunciati quattro italiani e tre stranieri

POTO SANT'ELPIDIO - Impennata di furti e ricettazione nel fermano in questi giorni. Un mercato nero in mano alla criminalità italiana e straniera. Nelle ultime 48 ore i carabinieri hanno denunciato a piede libero sette persone per reati di questo tipo, tre stranieri e quattro italiani.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Fermo hanno denunciato alla Procura delle Repubblica due ladri e quattro ricettatori.

Due due donne rumene, entrambe pregiudicate, sono state fermate a un posto di blocco con duemila euro in prodotti alimentari rubati nei supermercati. Un marocchino è stato denunciato per ricettazione a Porto Sant’Elpidio, aveva un cellulare rubato a un connazionale. Due italiani sono stati denunciati sempre per ricettazione. Uno perché è stato trovato in possesso di carte di credito, computer e chiavi. Tutte cose che erano state rubate in un calzaturificio di Porto Sant’Elpidio nei giorni scorsi. Un altro è stato trovato in possesso di oro, bracciali, anelli, collane. Oggetti rubati in un'abitazione di Porto Sant’Elpidio e restituiti al legittimo proprietario. Due italiani sono stati denunciati per furto aggravato. Uno aveva rubato medicinali e prodotti di bellezza e igiene in una farmacia di Porto Sant’Elpidio. Per concludere il quadretto, un italiano è stato denunciato per furto di energia elettrica. Se ne appropriava per utilizzarla in casa, ai danni della società Enel Energia.

