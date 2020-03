I ladri se ne infischiano dell'isolamento: assalto ai negozi del centro e agli chalet

CIVITANOVA – Negozi chiusi da tempo ormai e strade deserte, i malintenzionati ne approfittano. Furti in serie nella zona del centro, nel mirino attività commerciali e stabilimenti balneari di Civitanova.

I malviventi, secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, nel fine settimana hanno fatto irruzione all'interno dello chalet “Rolando”, sul lungomare Piermanni: hanno danneggiato una porta e sono riusciti ad entrare dentro, portando via cose da mangiare e bevande. L'altra notte, invece, nel mirino di qualche malintenzionato è finito il ristorante “Lo Varchetto”, che si trova in corso Dalmazia, a due passi da piazza XX settembre. Sempre nel fine settimana scorso ignoti avevano fatto un colpo nel noto bar “La Galleria”, in pieno centro, in piazza XX settembre. In tutti i casi, comunque, più che il bottino sono i danni a dare pensiero ai proprietari.

