Coronavirus, il picco di contagi nelle Marche previsto per la seconda metà di aprile

ANCONA - Ma quando si arriverà nelle Marche al tanto atteso picco dei contagi? Un’ indagine statistica dell’Eief (Einaudi Institute for Economics and Finance) di Roma, un centro di ricerca universitaria indipendente ma sostenuto dalla Banca d’Italia, stima regione per regione la data in cui dovrebbero azzerarsi le nuove diagnosi da Covid-19.

Ma purtroppo non riesce a fare una valutazione precisa per le Marche e altre due regioni (Molise e Sardegna), ritenendo la base dei dati al momento non abbastanza ampia. Dovremo accontentarci allora della stima fatta a livello nazionale sulle tendenze attuali, per cui in Italia i contagi si azzereranno fra il 5 e il 16 maggio. Nelle Marche, tra le prime regioni ad essere investite dall’onda del Coronavirus, il giorno-zero dovrebbe cadere nella seconda metà di aprile. Una stima fatta però soltanto per analogia con altre regioni: l’Eief prevede il 14 aprile per il Veneto, il 22 per la Lombardia e il 28 per l’Emilia-Romagna.

