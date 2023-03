FERMO - Farà bene per la campagna, ma la pioggia caduta sul Fermano negli ultimi giorni torna a riaccendere l’attenzione sui problemi del territorio, troppo spesso teatro di frane e smottamenti. L’allarme principale anche stavolta alla variante del Ferro, tanto che è stato lo stesso sindaco Paolo Calcinaro a lanciarlo tramite Fb.

Il testo



«Il livello del Tenna si è innalzato. Si sono verificati anche alcuni smottamenti alla variante del Ferro (nella parte alta non oggetto del consolidamento effettuato sul costone in basso) e sulla strada provinciale del Crocefisso», ha scritto. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno concentrato l’attenzione su 4-5 frane divise fra il vasto territorio di Fermo e Sant’Elpidio a Mare. Le emergenze appunto sulla strada provinciale lungo via del Crocifisso, dove sono venuti giù terra e alberi, e lungo l’arteria che collega Ete Caldarette a Monterubbiano, anche questa in passato teatro di smottamenti e frane, con chiusure parziali della strada.

Altri allarmi in contrada Camera, sempre a Fermo, e appunto a Sant’Elpidio a Mare, lungo la strada Elpidiense. Fra gli altri interventi quelli per un paio di allagamenti e a Porto Sant’Elpidio. qui in particolare in via Ragusa e via Firenze alla Faleriense. Sotto controllo fino alla serata di ieri anche i fiumi, con particolare attenzione al Tenna (impressionante vedere il fiume scorrere sotto l’ultimo ponte prima della foce fra la Faleriense e Lido Tre Archi) e all’Ete Morto, nella zona di Casette d’Ete, tristemente famosa per l’esondazione che negli anni scorsi provocò anche due vittime.



Il weekend



Poco incoraggianti anche le previsioni del tempo visto che si parla di pioggia ancora per le giornate di oggi e domani, con un miglioramento solamente nel fine settimana. Buone nuove per le riserve idriche, tanto che già l’altro giorno la Ciip ha riaperto i rubinetti che erano chiusi in alcuni Comuni durante le ore notturne.