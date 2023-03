Maltempo nelle Marche, strade chiuse e allarmi per i fiumi

Primi disagi nelle Marche, chiusa la Statale 16 all'altezza del Cesano, preoccupa il Misa: nella foto in alto, di questa mattina, la strada 362 Jesi-Macerata invasa da acqua e fango, in località Torre di Jesi. Le avverse condizioni meteorologiche hanno poi determinato l’allagamento di alcuni tratti stradali nella Riviera delle Palme. Per questo la Polizia Municipale ha disposto la chiusura di via Marin Faliero all'incrocio di viale Marinai d’Italia, del tratto nord di via Colombo e, a Porto d'Ascoli, la rotonda D'Acquisto. Monitorato l'Albula. Necessari diversi interventi dei vigili del fuoco a Spinetoli, Castel di Lama e Folignano, per liberare strade da alberi e rami caduti a causa del vento e della pioggia. Problemi anche a Fermo: «Il livello del Tenna si è innalzato - ha avvisato il sindaco Paolo Calcinaro - ma per ora non ci sono rischi. Alcuni smottamenti su variante del Ferro (nella parte alta non oggetto del consolidamento effettuato sul costone in basso) e sulla strada provinciale del Crocefisso. Darò ogni aggiornamento utile (sul profilo Facebook del sindaco, ndr)». Problemi anche sull'Arceviese: un camion, complice, la pioggia battente, è uscito di strada ad Ostra Vetere. Intanto è tornata la neve sull'Appennino marchigiano, nevica sopra i 700 metri di quota: al rifugio della stazione sciistica di Frontignano ci sono 40 centimetri di neve.