Allerta meteo superata, gli alluvionati tirano un sospiro di sollievo. Il Comune di Senigallia: «Ponte riaperto, il Misa in diminuzione»

ANCONA - «Il ponte di Bettolelle è stato riaperto alla viabilità. Il livello del fiume Misa è in sensibile diminuzione». La comunicazione del Comune di Senigallia fa tirare definitivamente un sospiro di sollievo alle popolazioni alluvionate che con la pioggia delle scorse ore hanno temuto di poter rivivere il dramma di settembre. Invece la giornata si sta concludendo con il tempo in sensibile miglioramento.

Incubo maltempo, la diretta della giornata

Una nuova allerta idraulica e idrogeologica gialla, in tutte le Marche, era prevista per per tutta la giornata di oggi, 1 marzo 2023. Allerta minore, verde, per i temporali. Attivata dalla Protezione Civile la fase di attenzione. Il fiume Misa a Bettolelle (6 km da Senigallia) ha superato il livello di sicurezza a metà mattinata: il sindaco ha disposto questa mattina l'apertura del Coc, Centro operativo comunale. Poco dopo il Misa ha iniziato a preoccupare anche a Senigallia centro, dove è stata momentaneamente chiusa anche la Statale 16 all'altezza di Cesano per allagamenti (alle 13.45 la Statale Adriatica Nord, Via Mattei e Strada della Bruciata sono state riaperte al traffico). Lungomare Mameli nel tratto nord è invece rimastro chiuso per consentire le operazioni di pulizia della carreggiata. Esondato il fosso della Giustizia in via Raffaello Sanzio. Il Comune ha comunicato alle 13.45 che il fosso Sant'Angelo è rientrato negli argini (l'ipermercato "Si con te" può riaprire al pubblico), stessa cosa al Fosso del Trocco (con riapertura del Maestrale). Situazione in costante evoluzione, anche se in miglioramento.

I disagi di questa mattina

Primi disagi: Questa mattina la strada 362 Jesi-Macerata è invasa da acqua e fango, in località Torre di Jesi. Le avverse condizioni meteorologiche hanno poi determinato l’allagamento di alcuni tratti stradali nella Riviera delle Palme. Per questo la Polizia Municipale ha disposto la chiusura di via Marin Faliero all'incrocio di viale Marinai d’Italia, del tratto nord di via Colombo e, a Porto d'Ascoli, la rotonda D'Acquisto. Monitorato l'Albula. Necessari diversi interventi dei vigili del fuoco a Spinetoli, Castel di Lama e Folignano, per liberare strade da alberi e rami caduti a causa del vento e della pioggia. Problemi anche a Fermo: «Il livello del Tenna si è innalzato - ha avvisato il sindaco Paolo Calcinaro - ma per ora non ci sono rischi. Alcuni smottamenti su variante del Ferro (nella parte alta non oggetto del consolidamento effettuato sul costone in basso) e sulla strada provinciale del Crocefisso. Darò ogni aggiornamento utile (sul profilo Facebook del sindaco, ndr)».

Problemi anche sull'Arceviese: un camion, complice, la pioggia battente, è uscito di strada ad Ostra Vetere. Intanto è tornata la neve sull'Appennino marchigiano, nevica sopra i 700 metri di quota: al rifugio della stazione sciistica di Frontignano ci sono 40 centimetri di neve.

Problemi anche a Marotta dove a causa delle persistenti condizioni meteo avverse e della concreta possibilità di allagamenti su diverse vie del quartiere di Marotta nord, il Comune invita i cittadini della zona a prestare la massima attenzione, evitare gli spostamenti e salire ai piani alti. L'acqua è uscita direttamente dai tombini come un fiume. La testimonianza di un residente: «La piena è passata, salvato il salvabile con le paratie davanti alle porte delle case»

La strada chiusa a San Benedetto del Tronto

Le previsioni per domani, giovedì 2 marzo 2023

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per persistenza di nubi basse. Non si escludono occasionali e debolissimi piovaschi. Temperature minime in lieve diminuzione, massime in ulteriore lieve aumento. Gelate diffuse sui settori montani e locali altrove. Venti di brezza tesa, nord-occidentale durante la prima parte della giornata e nord-orientale al pomeriggio. Mare mosso.