Nel fermano è lotta serrata contro i furti: sei le denunce dei carabinieri. Caccia a tre malviventi

FERMO- Lotta serrata da parte dei Carabinieri di Fermo contro i furti che si sono susseguiti negli ultimi giorni su tutto il territorio. Sei le denunce fin qui scattate per reati contro il patrimonio con tre soggetti che, invece, sono riusciti a scappare e che adesso sono nel mirino delle forze dell'ordine.

LEGGI ANCHE: Senigallia, guidavano ubriachi in mezzo al traffico: due sanzioni. Multe anche per altre violazioni

Le denunce

Tre denunce per tentato furto sono arrivate a carico di tre giovani pugliesi (poco più di ventenni) originari di Cerignola. Questi avrebbero cercato nei giorni scorsi di appropriarsi di una Tiguan ed erano stati sorpresi dal proprietario della stessa. Dopo essere stati intercettati dai militari a bordo di una Clio ai tre è stata trovata una centralina decodificata. Il veicolo con cui erano fuggiti, inoltre, risultava con un numero di telaio alterato. Dovranno rispondere di tentato furto e ricettazione. Denunciato anche un 45enne maceratese riconosciuto come l'autore del furto al bar Delirium di Porto Sant'Elpidio che aveva comportato una vetrina rotta e 50 euro prelevati dalla cassa. A Monte Urano fermato una donna sarda, già pregiudicata, per il furto di circa 200 euro di prodotti alimentari dai banchi frigo di un Ipermercato. Infine, a Porto San Giorgio, denunciato un uomo già noto alle forze dell'ordine intento - con tanto di forbice, punta da trapano e grosso giravite - ad aprire le serrature delle auto in sosta. Quest'ultimo è stato arrestato in flagranza di reato e processato per direttissima con la misura dei domiciliari disposta a suo carico.

La fuga

Sempre i carabinieri erano riusciti ad intercettare tre malviventi che, a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, si erano resi protagonisti di alcuni furti in abitazione con bottino di circa 600 euro in contanti e vari monili d’oro. Alla vista delle auto dei militari si erano dati alla fuga provocando un inseguimento serrato. Nella corsa, una pattuglia di Porto San Giorgio era riuscita a bloccare il mezzo dei tre uomini che sono finiti ad impattare contro un terrapieno. Questi, illesi dall'impatto, sono riusciti a scappare facendo perdere le tracce. Il veicolo è stato posto sotto sequestro: all’ interno sono stati trovati indumenti di colore scuro, cappelli e targhe originali e false di altri veicoli, munite di magneti. Tutto è finito sotto sequestro.