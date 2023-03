​Senigallia, guidavano ubriachi in mezzo al traffico: due sanzioni. Multe anche per altre violazioni

SENIGALLIA- Due sanzioni per guida in stato di ebbrezza, di cui una accompagnata da denuncia, e sei multe per contravvenzioni varie. E' questo il bilancio dei controlli dell'ultimo fine settimana a Senigallia operati dai Carabinieri.

Guida pericolosa

E' stato denunciato un uomo classe 1977 residente proprio a Senigallia per essere stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1.05 g/l. Una ragazza classe 1997, trovata invece con 0.85 g/l, è stata solo multata con ammenda di 500 euro e ritiro di patente.