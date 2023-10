FERMO - Una decina di secondi di video, rimbalzati da telefono a telefono rapidamente, fino ad essere visualizzati da una vasta platea di giovanissimi. Protagoniste due ragazzine, che si azzuffano davanti al Terminal di Fermo. Una ha la peggio, viene presa per i capelli, subisce un paio di colpi al volto poi, mentre viene affettata per un braccio, finisce rovinosamente a terra. Per fortuna nulla di grave, la teenager si rialza dopo un istante, mentre l’altra le si avvicina di nuovo e le urla qualcosa contro mostrandole una mano davanti alla faccia.

Una zuffa tra ragazze che per fortuna non ha prodotto gravi conseguenze. Nessuno ha avuto bisogno di soccorsi o medicazioni, ma la vicenda è diventata virale ed è finita sulla bocca di tutti, in particolare nell’ambiente scolastico. L’episodio sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di martedì e poco dopo girato nelle chat di whatsapp. Del filmato hanno preso visione anche le forze dell’ordine per eventuali approfondimenti. Difficile capire se si sia trattato solo di un litigio particolarmente animato, o se quel gesto di violenza si possa considerare come un segnale di bullismo, da prendere molto seriamente.

Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro parla di «segnali da non sottovalutare. Episodi che possiamo combattere con perlustrazioni da parte dei vigili, anche in borghese e delle forze dell’ordine. Sarà un fenomeno da monitorare, anche se va detto che situazioni di questo genere accadono prevalentemente all’uscita dei ragazzi dalle scuole, quando i nostri agenti della polizia municipale sono prevalentemente impegnati negli attraversamenti proprio fuori dalle scuole. Sicuramente la vicinanza tra il comando dei vigili ed il Terminal va sfruttata per presidiare quella zona. Credo che la viralità di questo video possa permettere anche alle scuole di riconoscere gli studenti e valutare l’opportunità di prendere provvedimenti, sia nei confronti di chi ha messo in atto comportamenti violenti, sia di chi guarda compiaciuto senza muoversi ed è anch’esso colpevole».