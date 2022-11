Fermo, lite in un bar. Trovati un coltello e una pistola ad aria compressa: denunciato un 50enne

FERMO- I carabinieri di Montegiorgio hanno denunciato un 50enne, che dovrà rispondere del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare i militari erano intervenuti, su segnalazione, nei pressi di un bar, poiché poco prima la Centrale Operativa dei Carabinieri aveva ricevuto una richiesta di intervento per un animato diverbio in corso tra l’uomo ed altri avventori.

La dinamica

All’arrivo sul posto i militari hanno trovato all’interno di un cestino dei rifiuti, vicino al bar, un coltello da cucina con lama di 20 venti centimetri e una pistola ad aria compressa libera vendita, accertato essere stati nascosti dall’uomo poi denunciato. Le armi sono state sequestrate e sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica.