Montelparo, litiga col vicino di casa e spara alle finestre: arrestato dieci anni dopo

MONTELPARO - Litiga con il vicino ed esplode colpi di arma da fuoco che danneggiando le finestre della casa del rivale: il conto arriva, tramite i carabinieri, dieci anni dopo.

I militari della stazione di Santa Vittoria in Matenano hanno arrestato un uomo di Montelparo che deve scontare un residuo di pena di nove mesi, agli arresti domiciliari, per il reato di danneggiamento. I fatti risalgono al 2012, quando l'uomo, al culmine di una lite per motivo di vicinato, aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro la casa del vicino, danneggiando le finestre.