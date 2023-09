Fermo, maxi blitz a Lido Tre Archi nella notte: oltre 100 poliziotti e cani antidroga in azione

FERMO - Nuovo maxi blitz nella notte e nella prima mattina di oggi (18 settembre) a Lido Tre Archi con diversi fermi operati dalla Questura. L’operazione al via intorno alle 4 ha previsto l'impiego di circa 100 operatori delle forze dell’ordine. In azione, in particolare, Squadra Mobile, Scientifica, Volanti e Prevenzione crimini di Pescara. Con loro i cani antidroga.

LEGGI ANCHE: Fermo, giovane con la droga, per la prima volta scatta il Dacur a Tre Archi: «Non può tornare nel quartiere». Come funziona il provvedimento

I controlli in giornata

Altri controlli in giornata anche in altre aree del Fermano. L’attenzione, anche se sono state effettuate alcune verifiche su sfruttamento della prostituzione e altri reati, si è concentrata appunto sullo spaccio di droga, un problema che ormai coinvolge tutta la costa nord della provincia, compreso il centro di Porto Sant’Elpidio.