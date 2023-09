Spaccio a case occupate: maxi blitz a Lido Tre Archi

FERMO - Nuovo maxi blitz nella notte e nella prima mattina di oggi (18 settembre) a Lido Tre Archi con diversi fermi operati dalla Questura. L’operazione al via intorno alle 4 ha previsto l'impiego di circa 100 operatori delle forze dell’ordine. In azione, in particolare, Squadra Mobile, Scientifica, Volanti e Prevenzione crimini di Pescara. Con loro i cani antidroga: obiettivo dell'operazione, in fatti, è combattere i fenomeni dello spaccio e delle occupazioni abusive