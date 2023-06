Pusher vede i carabinieri e getta la droga nel cespuglio: i carabinieri segnalano altre cinque persone a Lido Tre Archi

FERMO - I carabinieri di Porto San Giorgio hanno segnalato alle competenti autorità amministrative e 5 persone: si stratta di un uomo classe 1979 proveniente dalla provincia di Foggia, un altro di 41 anni di Taranto, un giovane aretino del 1995, un fermano di 29 anni e un pakistano di 33.

Durante un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte illecite in materia di sostanze stupefacenti a Lido Tre Archi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, hashish e cocaina, per un peso totale di 7 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, detenuti per uso personale.

La droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo, presa in carico e custodita adeguatamente. Nello stesso contesto operativo, sono stati sequestrati 20 grammi di eroina a Porto Sant'Elpidio, dove i carabinieri hanno sorpreso un tunisino del 2002, mentre si apprestava a incontrare un potenziale cliente.

Alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane termosaldato cercando di occultarlo in un cespuglio lungo la strada.

L'oggetto è stato prontamente recuperato dai militari ed è risultato contenere una sostanza stupefacente in polvere, identificata come eroina, con un peso complessivo di 20,30 grammi.