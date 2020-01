Fermo, i ladri non vanno mai in ferie: raffica di colpi in casa nel fine settimana

FERMO - Il 2020 si è aperto con una preoccupante frequenza di reati predatori. Numerosi gli episodi denunciati in diversi centri, tra entroterra e costa. Bersagliata in particolare Sant’Elpidio a Mare, con due abitazioni visitate dai malviventi nella serata di domenica. Due colpi distanziati di un paio d’ore l’uno dall’altro, uno intorno alle 20, l’altro poco dopo le 22, tra strada Monturanese e via Fonte Lebrige.

In un’abitazione i proprietari, rientrando, hanno ritrovato una finestra semiaperta con segni di effrazione. Situazione simile ad una portafinestra dell’altra casa, nelle campagne elpidiensi. La refurtiva non è rilevante, verosimile che i ladri cercassero denaro contante, che non hanno trovato. Hanno prelevato alcuni monili e oggetti preziosi in oro. Entrambi gli episodi sono stati segnalati ai carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto per avviare le indagini. Il modus operandi, pressoché identico, fa ipotizzare che la mano ad agire sia stata sempre la stessa. Azioni consumate nel giro di pochi istanti, scegliendo residenze in zone abbastanza buie per agire indisturbati. Al netto dell’ammontare, di certo rimane la frustrazione delle vittime e di chi vive nei paraggi, per il senso di impotenza e per un anno che certo non inizia sotto una buona stella. Altro episodio si è verificato nella tarda serata anche a Moresco, dove i ladri sono fuggiti con alcune centinaia di euro e oggetti in oro.

