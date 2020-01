Ascoli, i ladri gli rubano tutti i gioielli mentre festeggia il Capodanno da amici

ASCOLI - Furto in casa a Monticerlli, proprio mentre il proprietario era uscito per festeggiare il Capodanno.

Il derubato abita in un condominio di Monticelli. Con i familiari si era recato a festeggiare l’arrivo del nuovo anno da degli amici.

Tornando a casa ha trovato la sgradita sorpresa di essere stato visitato da topi d’appartamento che gli hanno sottratto diversi monili d’oro che la moglie aveva lasciato in un cofanetto sopra al comò della camera da letto.

