Senigallia piange Lina, per anni ha gestito un'agenzia turistica in centro. Il ricordo della figlia su Facebook

SENIGALLIA - Turismo in lutto per la scomparsa di Lina Bernacchia, conosciuta in città con il nome di Anna. Aveva gestito per tanti anni un’sotto palazzo Gherardi. Erano gli anni in cui ancora era presente il liceo classico Perticari e la biblioteca Antonelliana nello storico palazzo. Lei aveva la sua agenzia, la Union Tourist Travel Office, proprio sotto il porticato che si affaccia sul Misa. Lo stesso che ospita Palazzo Gherardi. Lina Bernacchia aveva 80 ed è morta domenica, circondata dall’affetto della sua famiglia. Molti la chiamavano la signora Palma, facendo riferimento al cognome del marito. I più però la conoscevano come Anna. I funerali oggi alle 14.30 presso la chiesa della Pace.lascia le figlie Elisabetta ed Alessandra, i nipoti Giada, Ambra e Gabriele. Toccante il ricordo della figlia Elisabetta Palma, consigliere comunale e portavoce del M5S. «Sotto il portico di Palazzo Gherardi si trovava l’agenzia di viaggi Union Tourist Travel Office – ha ricordato ieri - gestita da una donna vulcanica, accanita fumatrice, conosciuta da tutti come la sig.ra Palma. Mamma, che nella sua pluriennale professione di agente di viaggio ha fatto viaggiare migliaia di senigalliesi, ha intrapreso ieri il suo, di viaggio».