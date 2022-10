FERMO - Cerimonia ieri mattina a Molini Girola per il New Factory Shoes realizzato da Fendi. L’apertura era stata annunciata lo scorso anno dal Ceo del marchio di moda e lusso Serge Brunschwig quando aveva avviato all’Ipsia il progetto sulla valorizzazione della formazione artigiana. Adesso il via al polo produttivo che fa ben sperare. Il distretto delle calzature, fiaccato da anni di crisi e ora alle prese anche con i rincari e la guerra in Ucraina, dà alcuni segni di ripresa. Questo di Fendi, almeno, lo è senza ombra di dubbio.



I particolari



L’inaugurazione all’esterno è avvenuta alla presenza anche dei circa 80 artigiani che già lavorano nello stabilimento a testimoniare il via della nuova realtà produttiva. Presente l’amministratore delegato. Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ha sottolineato come la «quella di oggi (ieri, ndr) sia una giornata storica e importante per l’occasione straordinaria che il marchio Fendi, che ringraziamo, dà a Fermo e al territorio, al loro futuro. Un marchio internazionale che ha scelto la nostra città per il suo nuovo polo produttivo è motivo di orgoglio, un contributo importante allo sviluppo e alla crescita del territorio, un segnale di grande importanza in questo periodo. Una grande realtà del mondo della moda che porta lavoro, che collabora con il mondo della scuola, che cura la formazione e l’artigianalità».

L'assessore Guido Castelli presente

In rappresentanza della Regione c’era l’assessore al Bilancio Guido Castelli. Ha messo in evidenza l’importanza di un progetto di peso in un distretto industriale che continua a essere il motore dell’economia fermana. Castelli ha sottolineato la volontà dell’azienda di voler portare nel territorio «creatività, produzione e innovazione e la connessione del gruppo con il mondo della scuola». Erano presenti anche la dirigente scolastica dell’Ipsia Annamaria Bernardini, i consiglieri regionali Marco Marinangeli e Andrea Putzu. Questi hanno messo in luce come il nuovo polo produttivo rappresenti un’opportunità di futuro per i giovani, «un segno di speranza per il settore e per il mondo produttivo locale, la testimonianza del saper fare di questo territorio che sono riconosciuti a livello internazionale. Parole di apprezzamento anche dall’assessore alle Politiche del lavoro del Comune di Fermo Annalisa Cerretani. Ha ribadito come questi investimenti siano linfa per il territorio. Lucia Perticari, consigliere comunale, ha chiosato su questi modelli ed esempi per il mondo del lavoro, «capaci di generare sbocchi occupazionali importanti».