FERMO - In una mattinata baciata dal sole, più estiva che autunnale, si è svolta fra Casabianca e Lido Tre Archi una tappa di beach clean up nell’ambito dell’iniziativa “Italian Cleaning Tour” dell’associazione Ambiente Mare Italia (Ami), il giro d’Italia che coinvolge cittadini, scuole e aziende in un’attività di intervento ambientale, crescita culturale ed educazione nell’impegno civile. Un progetto volto a sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente, sull’attenzione che tutti dovrebbero avere nei confronti del proprio territorio, in questo caso la spiaggia ed il mare. Attori principali dell’evento 100 dipendenti dello stabilimento Fendi di Fermo, inaugurato ai primi di questo mese, che per una mattina sono diventati volontari dell’ambiente.



I particolari



Con sacchetti e guanti hanno ripulito l’area interessata, facendo quello che i loro stessi colleghi del gruppo hanno fatto nelle stesse ore a Firenze, in un parco pubblico ed a Ladispoli, sul litorale romano. Presenti Alberto Pierotti, direttore dello stabilimento fermano di Fendi, azienda che ha inserito questa iniziativa nell’ambito dell’Action Day – together for a better future e Valerio Pignotti, delegato regionale Ami che insieme a tutti hanno accolto il saluto che il sindaco Paolo Calcinaro ha voluto portare a conclusione dell’iniziativa ringraziandoli per quanto fatto, per la sensibilità dimostrata, per l’impegno che hanno profuso Ami e Fendi, sottolineando che fra le tante iniziative promosse o patrocinate dal Comune sulla pulizia delle spiagge questa è in assoluto la prima che vede coinvolta direttamente un’azienda.

L'iniziativa

Una mattinata che ha contribuito ad accrescere la sensibilità sulla sostenibilità e sul fatto che non ci sia da perdere ulteriore tempo in fatto di ambiente, di differenziazione dei rifiuti, cura, attenzione e rispetto dei luoghi che in caso contrario si riflette poi sulla nostra vita: per cui bastano piccoli accorgimenti ed azioni quotidiane per salvaguardare l’ambiente che ci circonda e con questi gesti poter dare una mano nel difendere il pianeta. «E’ stato un onore aver potuto ospitare questa iniziativa, che si somma a quelle che nel corso dell’anno promuoviamo sempre con questo obiettivo, con Ami ed un’azienda come Fendi che si è radicata nel nostro territorio», ha aggiunto l’assessore Alessandro Ciarrocchi. Anche l’assessore Annalisa Cerretani ha portato un saluto. Al termine il personale della Fermo Asite ha provveduto a caricare quanto raccolto per il conferimento e la differenziazione.