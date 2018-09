Maxisequestro di droga nel Fermano, la polizia intercetta 12 chili di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Nuovo durissimo colpo al traffico di sostanze stupefacenti da parte della polizia di stato di Fermo che ha messo a segno un maxisequestro di droga. Dalle poche indiscrezioni che filtrano si tratta di dodici chilogrammi di marijuana intercettati durante un minuzioso servizio messo in atto dagli agenti della questura fermana per porre un freno allo spaccio di droga sul territorio. Non si sonoscono ancora i dettagli dell'operazione che potrebbe aere clamorosi sviluppi già dalle prossime ore.