FERMO - Continuano i servizi straordinari interforze nei weekend estivi, che stanno vedendo controlli serrati, dalle strade ai locali pubblici, per evitare eccessi ed episodi criminosi. I presidi si stanno concentrando sulla costa, nella tarda serata e nelle ore notturne. Impegnati polizia, carabinieri, guardia di finanza, con il supporto dei cani antidroga.



Il bilancio



La Questura giudica positivi e superiori ai weekend precedenti i risultati ottenuti in termini di efficacia preventiva, anche in considerazione delle numerose iniziative in calendario negli ultimi giorni, dalle feste negli chalet ai concerti, come il Bababoom Festival a Marina Palmense e il No Sound Fest a Servigliano. Complessivamente 246 le persone identificate, in parte con precedenti in materia di assunzione e spaccio di stupefacenti e lesioni personali; 88 le auto fermate lungo le arterie viarie. Le divise hanno tenuto d’occhio le arene concerto ed i dj set, le feste nelle piazze e nelle zone rivierasche. L’aspetto più evidente che risalta dal report delle forze dell’ordine è la consistente quantità di assuntori di sostanze illecite, tutti in possesso di modeste quantità di stupefacenti per uso personale. Ben 57 le persone fiutate dai cani antidroga con hashish, marijuana o cocaina. In alcuni casi, i ragazzi fermati si sono “arresi” prima ancora del controllo, consegnando spontaneamente lo stupefacente ancor prima di essere perquisiti. Il bilancio della nottata, che è proseguita fino alle prime luci dell’alba, è di 57 grammi di hashish, 45 di marjuana, 2 e mezzo di cocaina e 3 pastiglie di ecstasy sequestrati.



I mezzi



Su strada, invece, dei veicoli sottoposti a controllo si sono elevate 7 multe per contravvenzione al codice della strada, con 6 patenti ed una carta di circolazione ritirate, due fermi amministrativi dei veicoli. Gli agenti della Questura hanno rintracciato per due volte una coppia di origine tunisina non in regola con le norme sul soggiorno. Dopo le procedure di rito sono stati accompagnati al Centro di permanenza di Bari per essere sottoposti a rimpatrio. Entrambi avevano alle spalle innumerevoli furti ed erano sospettati di ulteriori colpi.