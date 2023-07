FERMO - Ancora segnalazioni per droga in un mondo, quello dello spaccio, che a quanto pare non conosce limiti di età. L’ultima persona finita nel mirino dei carabinieri è un 60enne residente a Fermo, a casa del quale è stata rinvenuta un’importante quantità di droga. Nel corso del blitz sono spuntate anche alcune armi sospette. In particolare l’uomo è stato trovato in possesso sia di 52 piante di marijuana che di circa 300 grammi, sempre di marijuana, già essiccata, oltre a una modesta quantità di hashish. Inoltre è stato scoperto che deteneva una baionetta da guerra che non era stata denunciata.



L’operazione



Tutti gli oggetti illeciti sono stati sottoposti a sequestro, mentre sono stati ritirati cautelativamente ulteriori 8 fucili, comunque regolarmente detenuti da parte del 60enne. I carabinieri di Fermo intendono proseguire con questi controlli e servizi specifici per contrastare l’attività di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché per garantire il rispetto delle leggi sul possesso di armi: si invita quindi la cittadinanza a collaborare attivamente fornendo informazioni utili e segnalazioni di attività sospette. Tra l’altro le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli proprio sulla marijuana anche per verificare la vendita della cosiddetta cannabis light permessa in alcune attività specializzate. Controlli che nei giorni scorsi avevano portato a un maxi sequestro della finanza. Per quanto riguarda lo spaccio, invece, massima attenzione alle piazze di Porto San Giorgio, Lido Tre Archi (dove si trova anche eroina) e Porto Sant’Elpidio.