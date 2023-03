Concessionario fermano vendeva auto a prezzi concorrenziali: denunciate 7 persone per frode

FERMO - Vendeva auto usate, provenienti dall'estero, a prezzi concorrenziali. Troppo concorrenziali per passare inosservati. E infatti il nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di finanza di Fermo, attraverso complesse indagini che hanno coinvolto anche altri Reparti del Corpo sul territorio nazionale, ha smascherato una frode all’Iva realizzata tramite un meccanismo che consentiva ad un noto concessionario del fermano di commercializzare autovetture a costi incredibili e in evasione dell’imposta.

Auto vendute a prezzi concorrenziali, denunciate 7 persone: Iva evasa per 120mila euro

Al termine delle attività sono stati denunciate 7 persone, per i reati tributari di annotazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, tra amministratori della società fermana e persone, domiciliate anche in altre regioni d’Italia, titolari delle società interposte, accertando un’imposta evasa per oltre 120.000 euro, per la quale è stata avanzata proposta di sequestro, accertando fatture inesistenti per 550mila euro.