Coltellata nel regolamento di conti per la droga a Lido Tre Archi: trovato e denunciato l'aggressore

FERMO - Lo scorso 1 maggio aveva accoltellato un trentenne maghrebino in via Mattarella a Lido Tre Archi: ora i carabinieri lo hanno rintracciato e denunciato per i reati di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Si tratta di un algerino 27enne, al momento senza fissa dimora in Italia, individuato dai carabinieri grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza e all'ascolto di numerose testimonianze. Sarebbe stato lui, lo scorso 1 maggio, ad accoltelare un magheribino 30enne, verosimilmnete per motivi legato allo spaccio di stupefacenti nella zona. L'aggredito era finito all'ospedale di Torrette, dove gli erao state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.