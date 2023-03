CIVITANOVA Sorprende un ladro nel suo garage, ferito alla mano con una coltellata. All’ospedale finisce un uomo di 38 anni, civitanovese. In fuga i malviventi: erano in due, almeno secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, e sono riusciti a trafugare dal garage una moto. L’episodio è avvenuto l’altra notte, intorno alle 2, in un garage di via Donizetti, a due passi dal lungomare centro. L’allarme, come si diceva, è scattato quando il proprietario del garage, un uomo di 38 anni, è rincasato dopo una giornata trascorsa fuori casa.





Non appena si è avvicinato al box di sua proprietà ha immediatamente notato qualcosa di strano: la porta era aperta e da dentro si vedeva una luce. Così è entrato e si è trovato di fronte un malvivente, sbucato da dietro un armadio. Alla vista del proprietario, il ladro non ci ha pensato due volte e ha tirato fuori un coltello. Nel tentativo di fermarlo, nel corso di una colluttazione, il trentottenne è rimasto ferito ad una mano. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria della Croce Verde, i carabinieri della Compagnia di Civitanova e gli agenti del commissariato di polizia, chiamati ad indagare sull’episodio e ad identificare i responsabili. Nel frattempo il malvivente sorpreso all’interno dei locali di via Donizetti si è dato alla fuga. Ha scavalcato il cancello di una villa di fronte ed è scappato via, facendo perdere le sue tracce. L’altro malvivente, perché come si diceva erano presumibilmente in due, era già scappato con la moto rubata. A terra i carabinieri hanno rivenuto due torce ed una cuffia, caduta al ladro durante la colluttazione con il proprietario del garage. Quest’ultimo è stato soccorso e medicato dal personale della Croce Verde. Aveva una brutta ferita alla mano.

La fuga al pronto soccorso

In maniera autonoma, con mezzi propri, ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, dove è stato medicato. Per lui sette punti di sutura alla mano. Al pronto soccorso è arrivata la polizia. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per identificare i malviventi che si sono messi in azione l’altra notte. Dal garage, almeno secondo i primi accertamenti, non sarebbe stato trafugato altro, a parte la moto. Come si diceva, mentre uno dei due era già fuori con la moto, l’altro si trovava ancora nel garage, probabilmente in cerca di altri oggetti da portare via, quando è arrivato il proprietario che lo ha sorpreso all’interno. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero avere immortalato elementi utili all’identificazione dei malviventi. Le indagini sono in corso.