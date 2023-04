Fermo, guida senza patente, brucia l'alt dei carabinieri e lancia loro il casco: 20enne nei guai

MONTEGRANARO - Guida lo scooter senza patente, brucia l'alt dei carabinieri e lancia loro il casco: 20enne nei guai. È successo a Montegranaro , dove i militari della Stazione dei Carabinieri hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un giovane classe 2003 già noto per altri precedenti.

Alla guida di un motociclo aveva ignoratoa l’alt imposto dai militari, ma i Carabinieri lo rintracciavano poco più avanti. Dove, però, nel tentativo di fuggire di nuovo, lanciava contro i militari il casco. I militari avendo quindi riconosciuto il soggetto, lo denunciavano anche per la violazione della guida senza patente perché mai conseguita, sanzionandolo per in ottemperanza all’alt imposto da agenti in servizio, per la guida senza la copertura assicurativa - in quanto il mezzo ne era sprovvisto e per la guida senza l’uso del casco protettivo: il motociclo è stato poi recuperato e sottoposto a sequestro amministrativo. Ma il ragazzo ha continuato ad usare lo scooter, collezionando una seconda denuncia ed il sequstro, finalizzato alla confisca, del mezzo.

Le altre operazioni

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fermo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza una donna che nella notte era rimasta coinvolta in un incidente stradale: aveva un tasso alcolemico di a 1,5 g/l. La patente le è stata ritirata ed il veicolo posto sotto fermo amministrativo.

A Monte Urano i Carabinieri hanno denunciato un uomo del posto, già noto per altri precedenti, sorpreso alla guida senza patente. E non era la prima volta: è stato denunciato con l’aggravante della recidiva ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

A Montegranaro i militari della Stazione hanno rintracciato e arrestato un marocchino dell’85 pregiudicato, gravato da un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo - Ufficio Esecuzioni Penali poiché lo stesso deve ancora scontare la pena residua di sette mesi di reclusione per danneggiamento aggravato e continuato commesso Montegranaro nel febbraio 2018, pena che sconterà lagli arresti domiciliari.