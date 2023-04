FERMO - Una vacanza con gli amici che si trasforma improvvisamente in tragedia. Un volo tremendo da 50 metri d’altezza, l’impatto violentissimo e fatale a terra. I soccorsi, tempestivi ma vani. È morto così nel tardo pomeriggio di ieri, nelle campagne di San Marco alle Paludi, un turista tedesco di trent’anni. Era partito circa venti minuti prima dalla vicina aviosuperficie per un volo in parapendio.

I dubbi



Durante il suo giro, però, qualcosa non ha funzionato e saranno ora gli inquirenti a cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Lo sportivo, secondo una testimonianza oculare, avrebbe effettuato una improvvisa salita verso l’alto, cui sarebbe seguito un avvitamento, durante il quale il paracadute si è avvicinato all’etica. Per alcuni secondi il parapendio avrebbe ripreso quota, per poi iniziare la repentina discesa. Altri due avvitamenti, poi è precipitato a terra, schiantandosi nel territorio di una serra, a nord dell’aviosuperficie. La macchina dei soccorsi si è subito attivata, sul posto si sono precipitati i mezzi del 118 ed è stato allertato l’elisoccorso. Purtroppo le lesioni riportate nell’impatto al suolo non hanno lasciato spazio ad alcun tentativo di rianimazione. Il trentenne è praticamente deceduto sul colpo. A San Marco sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, con il Radiomobile e la stazione di Porto San Giorgio, oltre ad un equipaggio dei vigili del fuoco.



Gli accertamenti



I militari sono rimasti fino alla tarda serata ad ascoltare i testimoni del tragico incidente, nel tentativo di dare piena luce sulla dinamica e le cause. Da capire se si sia trattato di un malfunzionamento o di un errore di manovra. Il turista tedesco si trovava nel Fermano con alcuni amici di nazionalità olandese, con cui condivideva la passione per gli sport aerei ed il parapendio. Ieri pomeriggio è arrivato in aviosuperficie, aveva già esperienza in questa disciplina ed intorno alle 18 si è levato in volo iniziando il suo giro, terminato in modo imprevedibile e drammatico venti minuti più tardi.



Le informazioni



Dal comando dell’Arma è stata informata l’ambasciata tedesca in Italia, per informare i familiari dell’accaduto. Sembra che il giovane anche in passato avesse frequentato la zona, molto gettonata da parte di chi ama il volo e che nei decenni scorsi era specializzata anche per i lanci dei paracadutisti. Sotto choc gli amici della vittima per una vacanza finita in tragedia.