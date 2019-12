Fermo, calci al portiere avversario a terra: dieci giornate di squalifica al baby calciatore

FERMO - Non si sono ancora smorzate le polemiche per la squalifica di quattro anni dell’attaccante del Roccafluvione per l’aggressione all’arbitro durante il campionato di Terza categoria che sul tavolo del giudice sportivo del comitato interprovinciale di Ascoli-Fermo è arrivato il referto arbitrale riguardante un altro episodio di violenza avvenuto sui campi di calcio. Una situazione ancor più spiacevole se si considera che questa volta a rendersi protagonista del deprecabile gesto è stato un giovane calciatore impegnato nel campionato Junores.

Il giudice sportivo Roberto Mestichelli ha usato il pugno duro e ha comminato una squalifica di ben dieci giornate ad un giocatore del Santa Caterina che si è reso protagonista di un gesto violento nei confronti del portiere della squadra ospite. Il fatto si è verificato sabato scorso quando sul campo del Santa Caterina impegnato nel girone provinciale di Ascoli è in programma la gara con i pari età del Real Virtus Pagliare. Nel suo referto, l’arbitro ha riferito che mentre si stava allontanando dal terreno di gioco, il calciatore espulso è tornato sui suoi passi e si è diretto nuovamente verso il portiere che era ancora a terra dolorante. È stato a questo punto che il giocatore del Santa Caterina «ha colpito alla testa l’avversario con i tacchetti della scarpa».

