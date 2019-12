Prese per il collo l'arbitro donna: confermati tre anni di squalifica all'allenatore delle giovanili

FABRIANO - La Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche Figc-LND ha confermato anche in appello la squalifica per l'ormai ex allenatore della under 17 della Virtus Fabriano calcio a 5 che avrebbe preso per il collo un arbitro donna durante una partita a Senigallia.

Durante l'udienza è stata anche ascoltata la giovane direttrice di gara sui fatti accduti lo scorso 24 novembre, quando l'uomo avrebbe inveito per poi aggredirla. Oltre alla squalifica il tecnico è statao anche colpito daun Daspo di un anno emesso dalla Questura di Ancona.

