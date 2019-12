Grave infortunio al calciatore 14enne: ambulanza in campo e partita sospesa

MONDOLFO - Paura, soccorsi e partita interrotta ieri mattina sul campo di Mondolfo a causa di un serio infortunio in cui è rimasto coinvolto un giovanissimo calciatore durante la partita Spes Arcobaleno Calcio-Santa Veneranda che si disputava all’interno del campionato Giovanissimi. E’ successo allo stadio “Longarini Lucchetti”. A restare ferito un ragazzino di 14 anni, centrocampista che veste i colori della squadra pesarese del Santa Veneranda, che si è procurato una frattura del braccio ed è uscito in barella dal campo per essere trasferito al più vicino ospedale.

L’infortunio non ha coinvolto altri giocatori (non si è trattato di un duro scontro di gioco) e ha fatto vivere brutti attimi di paura e angoscia in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 chiamata dai dirigenti e dallo staff tecnico della squadra del giovanissimo giocatore. All’improvviso il centrocampista del Santa Veneranda in seguito a un contatto è scivolato sul campo e nel cadere il braccio sinistro si è appoggiato a terra in modo innaturale determinando quindi una rotazione che ha provocato fratture scomposte al polso e all’avambraccio. Il ragazzino è rimasto a terra dolorante e i primi ad accorrere in suo aiuto sono stati i suoi compagni di squadra che si sono voluti subito sincerarsi delle sue condizioni sono arrivati per sincerarsi delle sue condizioni. La partita è stata naturalmente subito sospesa e non è più ripresa. Il ragazzino è rimasto sempre cosciente anche se il dolore era forte e poco dopo i primi soccorsi si è reso necessario somministragli un antidolorifico in attesa di portarlo all’ospedale. I tifosi e i genitori del Santa Veneranda si sono subito attivati per chiamare i soccorsi una volta accortisi che il 14enne giocatore aveva riportato un serio infortunio. Sono stati minuti di tensione durante i quali tutti i giovanissimi giocatori del Santa Veneranda si sono stretti a vicenda in lacrime per quanto accaduto al compagno. Poi l’arrivo dell’ambulanza del 118, l’allenatore che ha seguito il suo giocatore verso l’ospedale e la comunicazione al padre del ragazzino per avvertirlo di quanto avvenuto in campo. Il 14enne è poi stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro.

