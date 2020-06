Si schianta con la mountain bike contro un'auto: ragazzino 14enne soccorso dall'eliambulanza

CASTELRAIMONDO – Un giro spensierato in campagna in bici ha rischiato di trasformarsi in tragedia, per un 14enne di Castelraimondo, che scontratosi contro un'auto, è stato portato a Torrette in eliambulanza.

Stava rientrando a casa con la sua mountain bike, in direzione Rustano, quando, per cause al vaglio dei carabinieri di Castelraimondo, si è scontrato con una Volvo, guidata da una donna della zona, che viaggiava in senso opposto. Il giovane ciclista è caduto rovinosamente a terra battendo la testa. Illesa la donna che è rimasta sotto choc. Alcuni passanti hanno dato l'allarme. Da Matelica è giunta in pochi minuti l'ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno subito prestato le prime cure al ragazzino, che è sempre rimasto cosciente. Visto il trauma cranico riportato, per precauzione, i sanitari hanno richiesto il trasporto del giovane ferito all'ospedale regionale di Torrette in eliambulanza.

