Recanati, adesca una ragazzina di 14 anni su Tiktok e la ricatta con con foto e video per abusare sessualmnte di lei: arrestato 24enne

PORTO RECANATI - Adesca una ragazzina di 14 anni su Tiktok, la ricatta con con foto e video per abusare sessualmente di lei: arrestato dalla Polizia un 24enne originario del Bangladesh, regolare sul territorio.

Fermo, vendite fasulle e falsi addetti della banca: ancora truffe al telefono e sul web

È accusato di aver violentato, più volte, a Recanati e Porto Recanati, una sua connazionale minorenne (oggi 17enne e residente a Porto Recanti) e, inoltre, di aver compiuto atti persecutori nei suoi confronti da circa quattro anni. L'uomo ha conosciuto la ragazza, allora 14enne su Tik Tok nel 2019. Ha subito cominciato a minacciarla, facendosi dapprima inviare foto che la ritraevano nuda e costringendola poi a compiere atti di autolesionismo (tagli in varie parti del corpo, incisione del nome con spilli sul petto e sulle gambe) e autoerotismo o altri comportamenti su se stessa (docce fredde di notte o autoinduzione a vomitare), pretendendo sempre foto e video a prova dei gesti compiuti. In una occasione, la vittima è stata anche picchiata e minacciata con dei coltellini.

Dal 2021, poi, il 24enne, arrivando in treno da fuori regione, circa una volta al mese, la costringeva a subire atti sessuali, in zone appartate di Recanati e Porto Recanati, sotto la minaccia che, altrimenti, avrebbe pubblicato le foto intime. L’arrestato si trova ora rinchiuso nel carcere di Pesaro.