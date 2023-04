MACERATA- Un 12enne investito da un’auto questa mattina intorno alle 8 in viale Leopardi. È stato trasportato in eliambulanza, in codice rosso, all’ospedale regionale di Torrette. Ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

L'incidente è avvenuto vicino al passaggio pedonale. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti

+++Notizia in aggiornamento