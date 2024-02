FERMO Non solo Bit e patto fra i Comuni della costa, Fermo insiste sul turismo anche con altre iniziative. L’ultima ha avuto successo e alla città sono state riconosciute le risorse previste dal Fondo unico nazionale del turismo (Funt) dopo aver partecipato, con un progetto ad hoc, a un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di interventi sul tema da proporre al ministero del Turismo.

I protagonisti

Nel Fermano, oltre al capoluogo, premiate Montefortino e Smerillo. A Fermo previsti interventi che vanno dalla migliore accessibilità con la realizzazione di ulteriori rampe e passerelle per disabili sulle spiagge e nei punti informativi, alla multimedialità con impianti interattivi sull’informazione turistica, dallo sviluppo di un software di intelligenza artificiale per la gestione del numero unico del turismo all’implementazione del turismo en-plein-air con l’adeguamento di parcheggi e aree caravan. In particolare in questi ultimi mesi molto gettonata l’area accanto alla Croce Verde, che in alcuni giorni ha fatto segnare il pienone di chi si muove con roulotte e camper. Un turismo low cost che sta prendendo sempre più piede. Inutile spiegare il perché. «Fa piacere per Fermo essere in questa graduatoria - commenta il sindaco Paolo Calcinaro - che riconosce la validità del progetto, le sue potenzialità e gli obiettivi che vuole raggiungere. Il nostro progetto vuole essere un’opportunità per arricchire Fermo di strumenti per la promozione del territorio, per la fruizione dei contenuti. Un insieme di investimenti utili per incrementare l’attrattività e l’accoglienza. Un grazie al lavoro degli uffici per aver elaborato una proposta che ha destato interesse». «Siamo molto lieti di questo riconoscimento – rimarca a sua volta l’assessora al Turismo Annalisa Cerretani -: l’obiettivo generale del progetto era in coerenza con quanto previsto dal bando, quello di dare attuazione ad azioni e investimenti per ampliare e valorizzare l'offerta turistica attraverso l'innovazione tecnologica e organizzativa, l’accessibilità, la comunicazione e la promozione, favorendo l’integrazione della filiera nello sviluppo di proposte ed esperienze turistiche. La finalità specifica della comunicazione dell'identità e del brand “Città di Fermo” contribuirà a promuovere la città come destinazione turistica, creando un'immagine distintiva e attrattiva per i potenziali visitatori».

L’intesa

Fra le altre iniziative anche l’accordo con gli altri 5 Comuni della provincia che si affacciano sul mare e che ha mosso i suoi primi passi ufficiali in occasione della Bit che si è tenuta a Milano. Qui, in particolare, lo stesso Calcinaro con il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini hanno promosso in prima persona allo stand le bellezze della città e della riviera. Il progetto è importante, bisogna vedere se in prospettiva sarà possibile superare i campanilismi che da sempre caratterizzano i centri del territorio e che hanno impedito di lavorare in sinergia per la promozione di un unico brand. E sempre a livello di promozione Fermo, insieme a Ortezzano, Sant’Elpidio a Mare e Servigliano con i loro gruppi storici, è ospite del Villaggio del Festival che si tiene in questi giorni a Sanremo, vetrina importante anche per la promozione delle rievocazioni storiche. La delegazione parte oggi e avrà a disposizione uno spazio tutto suo. Fermo punta a dare maggiore risalto alla Cavalcata che riempie con le sue iniziative la prima metà di agosto e che potrebbe diventare un volano ancor più importante per spingere il turismo in città magari richiamando i bagnanti dalla costa.