Fermo, esce di strada e finisce con l'auto nel fiume: conducente 20enne miracolato

FERMO - Esce di strada e finisce con l'auto nel fiume Tenna: giovane conducente miracolato e pressochè illeso dopo l'incidente.

Paura ieri notte per un ventenne che, dopo aver perso il controllo della sua auto, è finito nel Tenna in contrada Paludi.

Il giovane stava transitando sulla strada che costeggia il fiume quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel letto del Tenna. Sul posto sono arrivati 118 Croce verde e vigili del fuoco di Fermo. Per fortuna il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze. Indagini per ricostruire l’esatta dinamica.

