Tremendo schianto contro un albero nella notte: morto un uomo di 38 anni

RIPATRANSONE - Tremendo incidente nella notte a Ripatransone: muore un uomo di 38 anni per lo schianto della sua auto contro un albero.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte in contrada Fonte Abeceto di Ripatransone, dove, per casue ancora al vaglio dei carabinieri, il 38enne, un operaio della zona, ha perso il controllo della sua Fiat Punto che è sucita di strada per schiantasri contro un albero. Immediato l'intervento da parte dei Vigili del fuoco di San Benedetto e dei soccorritori del 118, ma per l'uomo, purtroppo, non cer più nulla da fare.

