Il marito denuncia la scomparsa: trovata morta a 38 anni in auto con una ferita alla gola

PEDASO - Il mairto non la vedeva da ore e il telefono squillava a vuoto: una donna di 38 anni di Cupra Marittima trovata morta all'interno della sua auto a Pedaso.

A lanciare l'allarme era stato, nel pomeriggio di ieri, il marito, preoccupato dal fatto che non fosse tornata dopo il lavoro e che il suo cellulare squillasse a vuoto. Sono partite le ricerche dei carabinieri, che introno alle 22,30 hanno trovato la donna all'interno della sua auto in via dei Piceni a Pedaso: era morta per una ferita da arma da taglio alla gola. La donna era nell'auto chiusa dall'interno e ogni tentivo di soccorso si è rivelato vano. Indagano i carabinieri, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

