Fermato per un controllo nigeriano picchia e ferisce un carabiniere: arrestato

FERMO - E' stato fermato per un controllo ma reagisce e si scaglia contro uno dei carabinieri ferendolo seriamente a un ginocchio. E' successo nel quartiere Tirassegno dove una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha fermato un nigeriano dopo che alcuni residenti avevano chiamato il 112 perchè il giovane di colore dava fastidio ai passanti e dava in escandescenza. La pattuglia appena è arrivata sul posto lo ha fermato cercando di contenerlo ma per tutta risposta il nigeriano si è scagliato contro uno dei due militari aggrendolo. Sul posto sono poi arrivate altre tre pattuglie dei militari dell’Arma coordidate dal comandante Roland Peluso che hanno identificato e fermato il nigeriano, Nel frattempo il carabinree ferito è stato soccorso e portato all'osepdale di Fermo dove è stato preso in cura dai sanitarri e sottoposto agli accertamenti del caso che sono ancora in corso. Il nigeriano è stato arrestato.