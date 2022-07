«Tolga oro e argento che qui scoppia tutto»: truffatori su una Golf nera a caccia di anziani

FALERONE - Il Comune segnala che stanno girando a Falerone capoluogo e alle Piane due persone, a bordo di una Golf nera, che, con la scusa di essere operai del Tennacola, entrano nelle case.

Opererebbero così: dopo il controllo del contatore dicono di aver scoperto che era in atto una reazione tra acqua e metano, nel contempo allontanano la vittima dal telefono fisso e mobile e le chiedono di togliere oro e argento in quanto i metalli avrebbero aumentato la reazione, prefigurando addirittura un’esplosione. Nel frattempo spruzzano uno spray urticante o forse sonnifero. In un caso il colpo è andato a vuoto per la prontezza della vittima. Il Comune invita tutti a fare attenzione a quanti, spacciandosi per incaricati di vari enti, chiedono di accedere alle abitazioni, e a contattare gli uffici comunali.