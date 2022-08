Coltivava marijuana nel garage: denunciato dai carabinieri. Sequestrate tutte le piante di cannabis

FALERONE - I militari della stazione carabinieri di Falerone hanno un 48enne della Media Val di Tenna, sorpreso a coltivare piante di marjiuana. I carabinieri hanno trovato, nel garage dell’abitazione, un ambiente appositamente allestito per la coltivazione e l’essiccazione di “cannabis indica”, con tanto di impianto di illuminazione, nonché 14 piante di “cannabis indica” invasate, ben concimate, di taglio medio piccolo e 27 piante, di vario taglio, essiccate.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Due chili di cocaina e sette di marijuana a Porto Sant'Elpidio

Le piante di marijuana coltivate in garage

Le piante e la marijuana essiccata sono state sequestrate, mentre per l’uomo è scattato il deferimento alla Procura della repubblica di Fermo per la coltivazione e la detenzione della sostanza stupefacente.

L’attenzione dei carabnieri sul fenomeno della cessione e del consumo della droga nella provincia di Fermo resta sempre alta: anche il reato, apparentemente ben nascosto tra le mura domestiche, come potrebbe essere quello di “una coltivazione indoor”, non sfugge all’attenzione dei militari dell'Arma, sempre attenti a qualsiasi movimento sospetto notato nel territorio.