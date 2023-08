Porto San Giorgio, trovati in possesso di droga: due giovani denunciati. Ad Uno dei due trovata anche un'arma illecita

PORTO SAN GIORGIO - Conclusa nei giorni scorsi un'operazione dai militari della locale Stazione dei Carabinieri, a Porto San Giorgio, nel contrasto ad attività illecite, che ha portato a deferire in stato di libertà, presso la competente Autorità Giudiziaria, un cittadino straniero di 26 anni, già noto per altri precedenti penali. Il provvedimento è stato preso in seguito a un mirato servizio, finalizzato al contrasto delle condotte illecite in materia di stupefacenti, durante il quale il giovane è stato controllato nella località di Lido Tre Archi.

Droga e non solo

Nell'occasione, al 26enne è stata fatta una perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di un coltello a serramanico di 18 cm e di due involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente, tipo eroina (2g) e hashish (2g).

Altra dose di stupefacente

Nello stesso contesto di contrasto alle attività illecite in materia di stupefacenti a Porto San Giorgio, i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un altro cittadino straniero di 28 anni, risultante in Italia senza fissa dimora e con precedenti penali. Durante un controllo effettuato in piazza Gaslini, l'uomo è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente, tipo hashish (2g), che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. L'Autorità Amministrativa è stata informata prontamente dalla Stazione di Porto San Giorgio, che continuerà a monitorare attentamente la situazione e ad adottare le misure necessarie.

La sinergia tra forze dell'ordine e il sequestro di droga

La collaborazione tra reparti dipendenti ha contribuito a rendere ancora più efficace l'azione di contrasto alle attività illecite in materia di stupefacenti. In questo contesto, le unità Cinofile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro, insieme ai militari delle Stazioni di Porto San Giorgio e Monterubbiano, hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa diverse persone controllate nei pressi della Stazione Ferroviaria di Porto San Giorgio. Tra queste, un 20enne di Fermo, trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente tipo "hashish" (1g); un 21enne di Porto San Giorgio, con un involucro contenente sostanza stupefacente tipo "hashish" (6g); una ragazza di 20 anni di Fermo, in possesso di "hashish" (3g); un giovane straniero di 18 anni, con un involucro contenente sostanza stupefacente tipo "hashish" (8g); un 18enne di Fermo, trovato in possesso di "hashish" e grammi di uno "spinello" confezionato artigianalmente con "hashish" ed un 40enne di Porto San Giorgio sorpreso a Lido Tre Archi con eroina. La droga sequestrata, detenuta per uso personale, è stata posta sotto sequestro amministrativo. Inoltre, nel medesimo contesto operativo, un frammento di sostanza stupefacente tipo "hashish" (15g) è stato rinvenuto dalla Unità Cinofila in un anfratto vicino alla Stazione Ferroviaria di Porto San Giorgio, ed è stato sottoposto a sequestro penale.

I controlli

Nel corso dell'operazione, sono stati controllati complessivamente anche 2 bar e 42 autovetture. L'Arma dei Carabinieri, con determinazione e professionalità, continuerà ad operare per la sicurezza e la tutela dei cittadini, garantendo un ambiente più sicuro e sereno sul territorio. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le sedi dei Comandi Stazione sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza. In tal senso si invitano i cittadini stessi a collaborare, fornendo informazioni utili che possano contribuire alla prevenzione e al contrasto dei reati.