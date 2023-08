PESARO Hanno 19 e 20 anni, non si conoscono e abitano in città diverse, uno a Pesaro e l’altro a Fano, ma sono stati arrestati per lo stesso reato: cessione di droga a fini di spaccio. Hanno ceduto soprattutto hashish, ma anche dosi di cocaina e i clienti erano dei loro coetanei, se non più piccoli, dei ragazzini minorenni. Tutti giovani in vacanza e tutti sottoposti ai controlli dei carabinieri con conseguenze diverse.



Conseguenze diverse



Per il 19enne e il 20enne è scattato l’arresto, per i loro clienti giovanissimi una denuncia, per il codazzo di ragazzini che faceva loro da ventaglio è arrivata la segnalazione alla Prefettura come consumatori. Lo spaccio è avvenuto nei pressi dei locali della movida, nella zone del mare dove si raccolgono i giovanissimi. Non a caso sono i controlli che sono scattati a ridosso di Ferragosto continuando anche nel giorno successivo. A Pesaro le compagnie dei giovanissimi aspettavano l’hashish e quando è spuntato l’amico che doveva rifornire c’è stato un certo movimento che è stato notato dai carabinieri in servizio. I militari dell’Arma hanno sorpreso il 19enne mentre cedeva la dose pattuita al minorenne, ma mentre avveniva lo scambio sono scattati i controlli e l’identificazione.



Le segnalazioni



Alla fine, al netto di arresti e denunce, le segnalazioni come consumatori e assuntori di droghe hanno riguardato altri 20 ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 20 anni: i giovani sono stati tutti sorpresi in possesso di hashish. Complessivamente nei due controlli di Pesaro e Fano sono stati sequestrati circa 100 grammi di hashish, ma c’era anche la cocaina, droga più pesante. Ne sono stati recuperati complessivamente 30 grammi. Una diffusione di sostanze definita «preoccupante» dalle stesse forze dell’ordine. Ma ci sono anche altre tre denunce che riguardano altrettanti ragazzi, tutti minorenni. Hanno tra i 16 e i 17 anni, e sono già noti perchè gravitano nell’ambito delle baby gang pesaresi: non solo quella storica di piazza Redi, ma anche quelle per cui ci sono state segnalazioni più recenti nella zona di Villa San Martino. I tre sono stati sorpresi a Pesaro a bordo di altrettanti scooter risultati rubati nei giorni del Ferragosto a dei loro coetanei. Per loro il reato è quello della ricettazione. I mezzi sono stati recuperati per la successiva restituzione ai legittimi proprietari.

Quattro giovani sono poi stati deferiti per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Uno straniero è stato denunciato per non avere ottemperato a un decreto di espulsione, infine, altri due soggetti sono stati segnalati, rispettivamente per furto di rame e per minaccia.



Sulle strade



Nel corso dei servizi di controllo alla circolazione stradale – con posti di controllo e con l’uso di dispositivi per la misurazione del tasso alcolemico lungo le strade verso il mare - sono state elevate oltre 60 contravvenzioni al codice della strada, ritirate otto patenti di guida, quattro carte di circolazione e sottoposti a fermo amministrativo quattro veicoli. Complessivamente i carabinieri a cavallo del Ferragosto hanno controllato circa 1000 persone e 700 veicoli.