Da Pannitteri a Cappa e il comico Manera: ritorna Tedx, l’evento che scopre le bugie

FERMO Un flusso di idee per trasmettere messaggi e interrogarsi ogni anno su un tema. Vanno in questa direzione gli eventi Tedx dove la x vuol dire che si tratta di eventi locali, realizzati autonomamente, su licenza dell’organizzazione americana. A Fermo l’evento ci sarà per il quarto anno consecutivo la prossima domenica 14 aprile alle ore 15,30 al teatro dell’Aquila, dove si parlerà di “Bugie – le tante facce della verità”.

L’offerta

Il format è lo stesso dello scorso anno, otto speaker, appartenenti a settori diversi, per dare al pubblico una visione di ampio respiro.

Di questo si è parlato ieri durante la presentazione con gli assessori alla Cultura e alle Politiche giovanili, Micol Lanzidei e Alberto Scarfini, l’organizzatore Giuseppe Visi, la co-organizzatrice e presentatrice Velika Papiri e lo speaker coach e presentatore Gianluca Marinangeli. L’entusiasmo è l’aspetto più evidente dei volontari, che hanno girato per altre realtà Ted prima di portarne una anche a Fermo. Sono animati dalla «volontà di fare qualcosa di utile per il territorio», spiega Visi. «Un evento che connette il Fermano con il mondo intero» gli fa eco Scarfini.

I messaggi

«Un evento – aggiunge Lanzidei – che lascia messaggi non nel modo classico a cui siamo abituati, ma con un flusso di idee, caratterizzate da leggerezza e spunti di riflessione, alla base della capacità inclusiva del progetto». Saranno proprio gli otto relatori a dare la loro idea di bugia e verità. «Un tema impegnativo, che crea dibattito e può anche generare conflitto», spiega l’organizzatore. Francesco Marzoni è uno degli otto speaker, nato e cresciuto a Fermo, divenuto ingegnere informatico a Pisa e specializzatosi in ingegneria della conoscenza, impegnato nella trasformazione digitale di grandi organizzazioni. Giornalista e scrittrice la romana Adriana Pannitteri, conosciuta dal pubblico come conduttrice del Tg2 storie. La sua attenzione si rivolge alle donne uccise e anche a coloro che rimangono, ovvero le vittime collaterali dei crimini contro le donne. Vive immerso nella natura, nella valle del Monte Bianco, Fabio Cappa, che ha la missione di perseguire un futuro sostenibile per il nostro pianeta, con 38 anni alle spalle nel settore finanziario.

Altro marchigiano, stavolta recanatese, è l’astrofisico e professore associato di fisica e astrofisica all’università di Tor Vergata, Francesco Tombesi. Veronica Rossi è psicologa, sessuologa, criminologa, specializzanda in psicoterapia a Terni e si occupa di benessere delle persone. Quando può crea video e contenuti per diverse piattaforme social. Leonardo Manera, all’anagrafe Leonardo Maria Bonetti, comico, cabarettista, attore e conduttore radiofonico, ha ottenuto alcuni riconoscimenti, partecipato a diverse trasmissioni, è anche molto sensibile al sociale.

La presenza

Tra le diverse competenze c’è anche uno studioso delle esperienze artistiche e delle teorie critiche del ‘900: si tratta del lucano (originario di Melfi) Antonello Tolve. Infine canto e recitazione con la montegiorgese Rebecca Liberati che collabora con scuole di teatro, presente in alcuni film e serie televisive. Una grande sfida, o meglio sfide, dietro a un Ted Talk, che sono state illustrate da Marinangeli.