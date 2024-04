PORTO SANT’ELPIDIO Cantiere record con i fondi del Pnrr. Stipulato il contratto per l’affidamento dell’appalto per i lavori di demolizione e ricostruzione del Polo Urbani di Porto Sant’Elpidio. Un investimento di 25 milioni e 605mila euro: il cantiere è stato aggiudicato al Consorzio Innova Società Cooperativa di Bologna.

I commenti

«Saluto con grande soddisfazione il risultato ottenuto” – commenta il presidente della Provincia Michele Ortenzi -. Con questa firma giunge a definizione un percorso importante, complesso e delicato per la realizzazione di un edificio scolastico completamente nuovo, che si svilupperà su una superficie di circa 9.036 mq. La struttura scolastica ospiterà 830 alunni e sarà dotata di impianti tecnologici moderni, in particolare quelli legati alle attività laboratoriali del dipartimento alberghiero.

Il nuovo Polo presenterà numerosi vantaggi sia dal punto di vista della didattica che del risparmio energetico e della salvaguardia ambientale. Grazie a questo intervento andremo a realizzare una scuola più sicura, priva di barriere, in adeguamento alle più recenti normative antincendio ed antisismica. Sarà, inoltre, più inclusiva, perché consentirà forme di condivisione con la comunità locale, aprendo i suoi spazi anche ad attività extrascolastiche. Sin dall’insediamento ci stiamo concentrando con impegno per ammodernare il patrimonio scolastico del nostro territorio. La Provincia ha ottenuto un importante numero di fondi Pnrr per gli interventi nelle scuole, che in totale sfiora i 47 milioni. Queste risorse ci stanno offrendo la grande opportunità di rendere le strutture scolastiche esistenti sempre più avanzate. La scuola è il luogo di formazione, educazione e socialità e l’ambiente in cui queste funzioni vengono assolte è fondamentale. Investire sull’edilizia scolastica significa investire sul futuro di un’intera comunità».

Le prospettive

Ortenzi ringrazia per l’impegno i tecnici e gli uffici della Provincia coinvolti, «non solo per l’azione di programmazione, progettazione ed aggiudicazione dei lavori in tempi rapidi - rimarca - ma anche per lo sforzo messo in campo per ridurre al minimo i disagi con il cantiere».