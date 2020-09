Sull'autobus per la scuola con lo studente positivo: quindici ragazzi in quarantena

MONTEGRANARO - Quindici ragazzi in quarantena a Montegranaro. Sono quelli che prendevano l’autobus con il giovane monturanese risultato positivo al Covid pochi giorni fa.

Il ragazzo frequenta una scuola superiore di Civitanova dove è scattata la profilassi per rintracciare i contatti. L’autobus in questione è quello della tratta Montegranaro – Monte Urano – Sant’Elpidio a Mare – Civitanova.



A darne notizia è il Comune di Montegranaro con un post su Facebook. «È una misura precauzionale – si legge – a tutela degli studenti e delle loro famiglie». Nei giorni scorsi, un ragazzo di Monte Urano aveva scoperto di essersi contagiato. A stretto giro, sono stati rintracciati e sottoposti a tampone tutti i contatti scolastici del giovane. Per precauzione, il Dipartimento prevenzione dell’Area vasta 4 ha predisposto l’isolamento domiciliare controllato dei giovani veregrensi, cominciato domenica scorsa e che terminerà la settimana prossima. Con la ripresa delle scuole, il rischio contagio aumenta notevolmente. Dall’Av 4 arrivano raccomandazioni a rispettare le regole anti-Covid. Ma la preoccupazione resta. E cresce. Ieri, era circolata la notizia di un caso anche in una scuola superiore di Fermo, che, però, non ha trovato riscontro tra i vertici dell’Area vasta 4. In questa fase, a preoccupare sono soprattutto i contagi tra giovani e giovanissimi che, come spesso capitato nel clou della pandemia, hanno poi infettato genitori e nonni.

